E-Autos stellen Netzbetreiber vor Herausforderung

Wer schnell laden will, muss mehr zahlen

Zimmerberger erwartet, dass man mit leistungsabhängigen Tarifen netzschonendes Laden (bei ca 3,6 KW) forcieren kann - das heißt: Wer schnell laden will, muss mehr zahlen. Denn ein durchschnittlicher Pkw in Österreich lege am Tag nur 38 Kilometer zurück, so Zimmerberger, die meisten Pendler haben daher nach der Arbeit noch genug Saft, um am Abend noch Erledigungen zu machen. Völlig entleerte Batterien lassen sich mit normaler Haushaltsleistung über Nacht aufladen, Schnellladen sei nur in Ausnahmefällen oder bei atypischer Nutzung - etwa wenn am nächsten Tag eine Langstreckenfahrt geplant ist - nötig.