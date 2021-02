NFL-Freudenfest! Die besten Jubel der Saison

Die NFL-Saison neigt sich dem Ende zu. Während am Ende nur ein Team die begehrte Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen kann, gab es im Laufe der Saison viele Touchdowns und großartige Plays zu bejubeln. Wir haben für Sie die besten Handshakes und Jubel der abgelaufenen Saison (siehe Video oben). Zurücklehnen, genießen und am besten mittanzen.