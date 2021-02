Sex während Zoom-Anhörung: Anwalt suspendiert!

Dass man sich vor laufender Webcam nicht ausziehen, masturbieren oder mit anderen Personen Sex haben sollte, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Und doch ist in Peru nun ausgerechnet ein Anwalt in die „Videofalle“ getappt: Statt einer richterlichen Anhörung im peruanischen Pichanaki in der zentralperuanischen Region Junin über den Videochat-Dienst Zoom aufmerksam zu folgen, widmete er sich lieber intensiv und vor allem nackt einer attraktiven Klientin. Er wurde suspendiert, die Staatsanwaltschaft ermittelt.