Schlusslicht Würzburg besiegt Fortuna Düsseldorf! Kopieren

Der Rückstand des Schlusslichts auf die Nichtabstiegszone beträgt aber noch immer fünf Zähler. So weit ist der Fünfte Düsseldorf von der Liga-Spitze entfernt. Maierhofer wurde erst in der 90. Minute eingetauscht. Bei den Düsseldorfern spielte Kevin Danso durch und bereitet den ersten Treffer seines Teams in der 25. Minute vor. Christoph Klarer wurde in der 83. Minute eingetauscht.