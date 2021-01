Großbrand in Stall: 1000 Küken verendeten

Am Mittwoch wurden 1200 Putenküken in den Stradener Geflügelstall gebracht. Um die benötigte Raumtemperatur im Betrieb zu erreichen, wurde mit einem Gasstrahler zur bestehenden Heizung dazugeheizt. Ein technischer Defekt löste das Inferno aus: Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein Gebrechen an der Gasheizung den Brand ausgelöst haben. Die am Boden ausgestreuten Hobelspäne hatten in der Folge Feuer gefangen.