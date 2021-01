Testpflicht auch für Schüler - oder Maskenpflicht

Direktoren für rasche Rückkehr in den Präsenzunterricht

Die Sprecher der AHS- und der BMHS-Direktoren, Isabella Zins und Franz Reithuber, haben indessen für eine rasche Rückkehr der Schüler in den Präsenzunterricht plädiert. In einer Aussendung appellierten sie am Mittwoch an Gesundheitsministerium und Bundesregierung, die Schulen so rasch wie möglich für alle Schüler zu öffnen, die dort regelmäßig Selbsttests durchführen und - zumindest in der Oberstufe - FFP2-Masken tragen.