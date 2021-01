Facebook geht weiter gegen Holocaust-Leugnung vor

Die bei Facebook für das operative Geschäft zuständige Top-Managerin Sheryl Sandberg sagte, man sei stolz, „dabei zu helfen, dass Menschen die Fakten zum Holocaust lernen und die Geschichten derer hören können, die überlebt haben“. In einer Zeit von wachsendem Hass und Intoleranz sei es „wichtiger denn je, sich Zeit zu nehmen und über das zu reflektieren, was den Juden und anderen in Europa passiert ist“.