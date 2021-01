Ein Facelifting für den Deep Space des AEC Linz

Der „Pakt für Linz“ macht es möglich: Das AEC bekommt 2021 einen zusätzlichen Investitionszuschuss in der Höhe von 350.000 Euro für die inhaltliche und technische Erneuerung seines Flaggschiffs, des Deep Space, in dem riesige Wand- und Bodenprojektionen, Lasertracking und 3-D-Animationen möglich sind. 2022 und 2023 folgen nochmals jeweils 250.000 Euro: „Es gibt weltweit Interesse am Linzer Deep Space. Um hier inhaltlich als auch technisch weiter an der Spitze zu liegen, investiert die Stadt Linz“, so Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.