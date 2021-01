SPÖ bleibt an der Spitze, FPÖ verliert deutlich

Mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten hatten, wie berichtet, ihre Stimme bereits vor dem Sonntag mittels Wahlkarte abgegeben. Obwohl in den Wahllokalen penibel auf Corona-Sicherheit geachtet wurde. So bekam jeder Bürger einen eigenen roten Stift fürs Kreuzerl, und die Wahlhelfer saßen hinter Plexiglas-Scheiben - die übrigens von der Stadt Wien entliehen waren und im Herbst schon bei der dortigen Wahl gute Dienste geleistet hatten. Endergebnis brachte Höhen und TiefenBereits am Nachmittag stellte sich in den „Landsprengeln“ der ehemals eingemeindeten Ortschaften wie Pottenbrunn, St. Georgen am Steinfelde und Ratzersdorf naturgemäß stärkere Ergebnisse für die ÖVP ein. Nach der weiteren Auszählung in den einwohnerstärksten Gebieten drehte sich der Wind aber zugunsten der SPÖ. Für die Freiheitlichen zeichneten sich indes bereits zu dieser Zeit Stimmenverluste ab, während die Grünen deutlich zulegten.