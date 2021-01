Senioren fragen sich: Wann kommen wir dran?

„Die sozialen Kontakte fehlen mir sehr“, sagt Ferdinand Klementer (Bild oben). Er ist 86 Jahre alt und gehört dem an, was Virologen seit bald einem Jahr Corona-Risikogruppe nennen. Der Pensionist ist körperlich gut beieinander und somit noch weit von den Altenheimen entfernt, die gerade durchgeimpft werden. „Wir leben seit Monaten in einer Art Quarantäne, wir verlassen das Haus nur zum Einkaufengehen und machen einen Spaziergang auf Wegen, wo wir wenig Menschen begegnen“, sagt er.