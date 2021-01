Soll ER jetzt Alaba bei Bayern München ersetzen?

Neben dem erwarteten Weggang von Abwehrchef David Alaba zum spanischen Rekordmeister Real Madrid könnte auch Innenverteidiger Jerome Boateng die Bayern am Saisonende ablösefrei verlassen. Rummenigge kündigte ein Gespräch mit dem 32-Jährigen an, der am Mittwochabend in Augsburg sein 300. Bundesliga-Spiel bestritt.