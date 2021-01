Ex-Nummer-Eins schreibt Brief aus der Quarantäne

Azarenka wendet sich in erster Linie an ihre Kollegen. "Liebe Mitspieler, Trainer und australische Gemeinschaft! Ich nehme mir jetzt ein bisschen Zeit und will mich an meine Kollegen wenden und an die Medien, überall auf der Welt. Das war eine sehr schwierige Zeit für uns, wir hätten nie gedacht, dass wir in so einer Situation sein werden, in der wir sind, mich inklusive. 14 Tage in einer harten Quarantäne ist sehr schwer. Vor allem, wenn wir bedenken, wie viel Arbeit wir investiert haben, damit wir unseren ersten Grand Slam in diesem Jahr spielen können. Ich verstehe aber die Frustration und die negativen Gefühle, wie unfair das alles ist. Das Ganze hat uns irgendwie überwältigt.