„Hollywood-Zombievirus“? | Mega-Lockdown

Mega-Lockdown. Die Politik dürfte der Wissenschaft diesmal weitgehend folgen - und wird heute den Fahrplan für die nächsten Wochen verkünden. Dieser wird, wie es sich gestern abzeichnete, keinerlei Lockerungen beinhalten. Im Gegenteil, es blüht uns vielmehr das, was Angela Merkel einen „Mega-Lockdown“ nennt: Die Verlängerung des aktuellen Lockdowns mit einigen Verschärfungen. Dazu zählen wird die FFP-2-Maskenpflicht in den offenen Geschäften, vermutlich auch eine FFP-2-Pflicht in allen weiteren geschlossenen Räumen - also auch am Arbeitsplatz. Der Wissenschafter-Empfehlung nach einer Homeoffice-Pflicht wird die Politik dagegen vermutlich nicht gänzlich nachkommen. Während über die Sperre der Skilifte am Samstag noch eifrig diskutiert wurde, war eines klar: Der Skiurlaub in den Semesterferien ist abgesagt. Und der teilweise Präsenzunterricht davor wohl auch. Haben wir gute Nachrichten auch? Ja, der oben zitierte Molekularbiologe Superti-Furga ist sich sicher, dass zu Weihnachten 2021 alles vorbei sein werde. Ach, wenn´s nur schon Weihnachten wäre!