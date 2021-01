Salzburger OFF-Theater erhält keine Förderungen

Am Donnerstag - mitten während der Probenarbeit für das nächste Stück - erreichte das OFF Theater die Verständigung des Kulturministeriums: Demnach wurde das Förderansuchen vom Beirat bereits am 9. Dezember 2020 behandelt. Und dieser sei zur Ansicht gekommen, „dass die für eine Förderung notwendigen inhaltlichen Kriterien in Bezug auf Stückwahl und innovative Aspekte in der szenischen Umsetzung nicht in ausreichendem Maße erfüllt sind“.