Datenschützer verurteilen Überwachung per Drohne

Die Datenschutzbehörde kritisierte am Donnerstag außerdem, dass die Bevölkerung über die Nutzung der Drohnen zu keinem Zeitpunkt ordnungsgemäß aufgeklärt worden sei. CNIL sprach gegenüber dem Innenministerium eine Ermahnung aus, wonach dieses sich an die Gesetze zu halten habe. Die Polizei hatte die unbemannten Fluggeräte genutzt, um sich einen Überblick über Demonstrationen zu verschaffen und sicherzustellen, dass die Bürger sich an die Lockdown-Bestimmungen halten.