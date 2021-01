Neue AGB: WhatsApp um Schadensbegrenzung bemüht

Andernorts greifen die Neuerungen jedoch, weshalb inzwischen zahlreiche verärgerte WhatsApp-Nutzer zu Alternativen wie Signal oder Threema wechseln. Der zu Facebook gehörende Messenger ist daher nun um Schadensbegrenzung bemüht. In einer via Twitter veröffentlichten Grafik betont WhatsApp, die Daten seiner Nutzer weiterhin zu schützen. Demnach könnten auch in Zukunft weder WhatsApp oder Facebook private Nachrichten oder Anrufe mitlesen oder belauschen. Auch würden keinerlei Kontakte an Facebook übermittelt oder Verzeichnisse über versendete Nachrichten und getätigte Anrufe gespeichert. „WhatsApp beschützt deine privaten Nachrichten und macht sie sicher“, beteuert der Messenger.