Video: Brees freut sich auf Begegnung mit Brady

Es ist ein Duell zweier NFL-Legenden. Drew Brees (41) trifft mit den New Orleans Saints im Divisonal-Playoff-Spiel auf Buccaneers-Quaterback Tom Brady (43). In der Nacht von Sonntag auf Montag stehen sich die beiden Oldies zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Playoff-Game gegenüber. Der Respekt sei groß, so die Quaterbacks, dennoch sei es unverbeidbar gewesen, dass es zu dem Spiel komme. Im Superdome wird sich entscheiden, welches Team ins NFC-Converence-Finale einziehen darf.