CES 2021: Samsung stellt neue Haushaltsroboter vor

Der BotCare sei darauf ausgelegt, das Verhalten seines menschlichen Besitzers zu erkennen und darauf zu reagieren, so Samsung in einer Mitteilung. Er könne sowohl als Roboterassistent als auch als Begleiter fungieren und dabei helfen, „sich um die Details in Ihrem Leben zu kümmern“. Demnach macht sich die Maschine etwa mit dem Zeitplan und den Gewohnheiten des Nutzers vertraut und sendet Erinnerungen, um diesen durch den „geschäftigen Tag“ zu begleiten. In einem kurzen Produktvideo (siehe oben) ist zu sehen, wie der BotCare seine offensichtlich bereits zu lange vor dem Computer sitzende Besitzerin dazu ermahnt, eine Pause einzulegen und sich zu dehnen.