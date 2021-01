Trainer-Legionär Poms: „Ilzers Arbeit greift!“

Der Steirer René Poms ist Co-Trainer von Sturms erstem Testspielgegner Osijek. Nach dem 3:2-Erfolg der Blackys plauderte die „Steirerkrone“ mit dem Trainer-Legionär über Sturm und seinen alten Kumpel Christian Ilzer. Was ihm an den Grazern imponiert und wie er selbst in Kroatien beim Liga-Zweiten aufzeigt, erzählte er in einem spannenden Gespräch.