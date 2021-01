Steirische Jungmutter: Ein Leben voller Leiden

Dreimal in der Woche Dialyse, Nierentransplantation, Operationen, so viele Schmerzen: Zehn Jahre lang dauert der Leidensweg einer jungen Steirerin, die an einer unheilbaren Erkrankung leidet. Ihren größten Wunsch, den nach Gesundheit, können wir ihr nicht erfüllen. Aber wir können ihr ein paar Sorgen nehmen.