Leitinger: „Langsam geht‘s mir auf den Keks!“

Genau so sieht es Philipp Schörghofer. Der 2011 in Hinterstoder gewann - nach wie vor Österreichs letzter Nicht-Hirscher-Sieg im Riesentorlauf. „Skifahren können die Burschen, sie brauchen aber die Überzeugung im Kopf!“, sagt „Schörgi“, der als ServusTV-Experte in Adelboden ist. Marco Schwarz zündete wie Leitinger erst im Finale die „Rakete“ - von 24 auf 14. Stefan Brennsteiner, Raphael Haaser und Manuel Feller verpassten Lauf zwei beziehungsweise schieden aus.