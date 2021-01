2000 Spritzen zum Impf-Auftakt in den Spitälern

Auch in anderen Spitälern im Bundesland werden an diesem Wochenende die ersten Spritzen verabreicht. Im Tauernklinikum wurden am Freitag 150 Mitarbeiter geimpft. Am Uniklinikum Salzburg und in der Landesklinik St. Veit werden bis Dienstag 600 Impfdosen injiziert. Auf Vorbildwirkung setzt SALK-Ärztin Uta Hoppe: „Die Impfung ist eine Chance, die Pandemie zu durchbrechen. Ich halte den Impfstoff für sicher.“