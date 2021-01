Biathlon: Erster Podestplatz für Lisa Hauser!

Biathletin Lisa Hauser hat am Freitag ihren längst fälligen ersten Podestplatz im Weltcup geholt. Der 27-jährigen Tirolerin gelang in Oberhof im Sprint über 7,5 km trotz einer Strafrunde als Dritter der erst zweite Stockerlplatz für die österreichischen Frauen in der Weltcup-Geschichte. Im März 2014 hatte Katharina Innerhofer in Pokljuka mit einem Sprint-Sieg den bis dato einzigen geholt.