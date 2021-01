Neue Gesichtserkennung erkennt selbst Maskenträger

Bei Fluggesellschaften bereits im Einsatz

Dem Unternehmen nach könne das Gesichtserkennungssystem an Sicherheitsschleusen in Bürogebäuden und anderen Einrichtungen eingesetzt werden. NEC testet die Technologie auch für automatisierte Zahlungen in einem unbemannten Lebensmittelgeschäft in der Zentrale in Tokio. Zu den ersten Kunden zählen demnach die beiden Fluggesellschaften Lufthansa und Swiss.