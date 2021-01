Essen, das gute Laune macht

Weitere glücklich machende Lebensmittel sind zum Beispiel: Bananen: Sie steigern die Laune sowie das Wohlbefinden und werden am besten mit Milchprodukten kombiniert. Schokolade: Vielen Inhaltsstoffen wird nachgesagt, auf Gehirn und Stoffwechsel einzuwirken und die Stimmung positiv zu beeinflussen. Zucker als einer der Hauptbestandteile ist in der Lage, im Gehirn Belohnungsmechanismen in Gang zu setzen. Schokolade sollte jedoch nur mit Maß und Ziel genossen werden.