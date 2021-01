Akku-Tausch lässt Linzer günstiger „rollen“

In Tampere (Finnland) wurde das System auf Herz und Nieren geprüft und auch in Deutschland bereits in einzelnen Städten erfolgreich umgesetzt. Nun soll das dezentrale Ladenetzwerk von E-Scooter-Verleiher „Tier Mobility“ auch in Linz realisiert werden. Die Idee dahinter: Die wechselbaren, leeren Akkus in den Elektrorollern sollen künftig von ihren Kunden selbst getauscht werden – dafür gibt es Freifahrten oder andere Belohnungen.