EU-Kommissarin verteidigt Corona-Impfstoffkauf

Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat die Beschaffung von Corona-Impfstoff in der Europäischen Union verteidigt. „Das Nadelöhr ist derzeit nicht die Zahl der Bestellungen, sondern der weltweite Engpass an Produktionskapazitäten“, sagte Kyriakides am Samstag in Brüssel. Das gelte auch für die deutsche Firma Biontech. Zugleich versprach Kyriakides schrittweise Verbesserungen bei der Impfstoff-Versorgung.