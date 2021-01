Snowboardunfall: 26-Jähriger tödlich verunglückt

Ein britischer Snowboarder verunglückte am Freitag tödlich in Bad Hofgastein auf der Schlossalm. Er stürzte in einen zugefrorenen Bach und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Eine 16-jährige Zeugin wollte bei der Talstation noch Hilfe holen, aber es war bereits zu spät. Der 26-Jährige dürfte nach ersten Angaben erstickt sein.