Starker Rückgang bei Verkehrstoten 2020 in OÖ

Verkehrsrückgang

Es ist aber die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten in Oberösterreich seit Beginn der Unfallstatistik. Der Verkehrsrückgang durch die Coronakrise und den dreimaligen Lockdown macht sich auch in der Unfallstatistik bemerkbar. Die bisher niedrigste Anzahl an Verkehrstoten verzeichnete Oberösterreich im Jahr 2014 mit 75, berichtet der VCÖ.