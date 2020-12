Wegen Gesichtserkennung 10 Tage unschuldig in Haft

Von dem Fehler in den Algorithmen der Gesichtserkennung berichtet die „New York Times“. Der Fall ereignete sich bereits im Februar 2019, wurde aber erst jetzt öffentlich: Zwei Polizisten im US-Bundesstaat New Jersey hatten nach einem Ladendiebstahl den gefälschten Führerschein des mutmaßlichen Täters an ihre Kollegen in der Zentrale geschickt, um das Foto mit ihrer Gesichtserkennungs-Datenbank abzugleichen.