Haiming: Pkw geriet auf Autobahnparkplatz in Brand

Gegen 22.35 Uhr parkte eine Imsterin (18) mit ihrem Pkw am Parkplatz Haiming Süd an der Inntalautobahn. Beim Aussteigen bemerkte die junge Frau plötzlich Brandgeruch und sah, dass vorne am Fahrzeug Rauch austrat. Unmittelbar danach schlugen die ersten Flammen aus dem Motorraum.