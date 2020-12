Fahrerflucht auf Mühlviertler Skipiste

Ein 18-Jähriger Rohrbacher war am 29. Dezember 2020 gegen 10.25 Uhr auf der Standardabfahrt am Hochficht unterwegs. Im unteren Bereich des Mittelabschnittes kam es ungefähr in der Pistenmitte zu einer Kollision mit einem anderen Schifahrer, wobei sich der 18-Jährige unbestimmten Grades verletzte.