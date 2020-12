Explosion in Nashville: 5G-Gegner verdächtig

Nach der rätselhaften Explosion eines Wohnwagens, die am 25. Dezember die Innenstadt von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in Schutt und Asche gelegt hat, haben die Ermittler des FBI einen Mann namens Anthony W. im Visier. Im Hinterhof seines Hauses soll mehrere Monate lang ein helles Wohnmobil gestanden haben, von dem nun jede Spur fehlt. Auch der Besitzer, der von Nachbarn als „seltsam“ beschrieben wird, ist verschwunden. Laut einem Bericht soll er an Verschwörungstheorien rund um die 5G-Technologie geglaubt haben. Mögliche menschliche Überreste, die am Tatort gefunden wurden, werden noch untersucht. Die Beamten wollen eine DNA-Probe der Mutter des Verdächtigen nehmen.