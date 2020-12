Festsitzende Lkw-Fahrer müssen noch Tage ausharren

Die britische Regierung hat ihre Bemühungen verstärkt, den riesigen Lkw-Stau in der Grafschaft Kent möglichst rasch aufzulösen. Zu den 300 bereits im Einsatz befindlichen Soldaten kamen jetzt noch einmal 800 weitere hinzu, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. Sie helfen dabei, die festsitzenden Lkw-Fahrer so schnell wie möglich auf das Coronavirus zu testen. Trotzdem wird erwartet, dass es noch Tage dauert, bis sich der Rückstau aufgelöst hat.