Kalajdzic schoss Stuttgart ins Cup-Achtelfinale!

Der ÖFB-Teamstürmer erzielte in der 15. Minute das Goldtor zum 1:0-Heimsieg über den SC Freiburg und hält damit bei sechs Toren in 14 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison. Kalajdzic spielte ebenso wie auf der Gegenseite Philipp Lienhart durch.