DAS sind die Highlights des Mega-Sportjahres 2021

Formel-1-Saison beginnt am 21. März

Die Formel-1-Saison soll am 21. März traditionell in Melbourne beginnen und bis zum Finale am 5. Dezember in Abu Dhabi die Rekordzahl von 23 WM-Läufen umfassen. Der Große Preis von Österreich steigt am 4. Juli in Spielberg. Die besten Motorrad-Piloten der Welt absolvieren ihre WM-Läufe am 15. August auf dem Red Bull Ring in der Steiermark.