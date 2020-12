Das war der Grund für den großen Google-Ausfall

Wie das IT-Nachrichtenportal „Bleeping Computer“ berichtet, traten die Ausfälle nicht nur bei Google-Nutzern in aller Welt auf, sondern auch im Google-Netzwerk selbst. Das habe die Fehlersuche erschwert. Um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden, hat Google das für die automatische Vergabe der Speicherkontingente zuständige System vorerst abgeschaltet und will es näher untersuchen.