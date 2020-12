Steirer lebt seinen Traum im Winter-Wunderland

Was treibt einen Grazer dazu, sein Leben und seine Familie in Österreich hinter sich zu lassen und ins ferne Lappland zu ziehen? Dieser Frage wollte die „Steirerkrone“ unbedingt nachgehen. Die Antwort darauf klingt ein wenig magisch: „Als ich das erste Mal hinkam, war es, als würde ich in eine andere Welt reisen. Fast drei Meter Schnee und eine Hundeschar von 36 Huskys haben mir ein wunderschönes Leben weitab von jeglichem Stress und von Hektik gezeigt“, schwärmt Christian Kollroser, und seine Augen beginnen zu leuchten.