Wiko 5 View Plus: Erstaunlich günstig und gut

Verarbeitungsqualität

Als zuverlässiges Unterscheidungskriterium zwischen „billig“ und „gut“, was zugleich implizierte, dass nur besser ist, was teurer ist, galt über viele Jahre die Verarbeitungsqualität. Große Spaltmaße, viel Plastik und knarzende Geräusche trennten quasi die Spreu vom Weizen. Doch inzwischen fällt die Unterscheidung schwerer, haben doch auch preiswerte Hersteller in puncto Design und Verarbeitung in den vergangenen Jahren viel dazugelernt und aufgeholt. Das View 5 Plus mag zwar nicht aus einem einzelnen Alublock gefräst worden sein und die Rückseite besteht auch nicht aus Glas, sondern ist lediglich „glasartig“ (was immer das genau bedeuten mag), mit seinem nahezu randlosen Display, in das die Frontkamera elegant eingelassen wurde, und der bunt schimmernden Kunststoffrückseite mit Verlaufseffekt lässt es sich jedoch zumindest optisch kaum etwa von einem Huawei P40 unterscheiden. Die Haptik überzeugt jedenfalls, einzig der Fingerabdrucksensor fühlte sich nicht ganz so gut an, und wie bei vielen teureren Modellen auch, hinterlassen die Finger auf der glänzenden Rückseite unschöne Fingerabdrücke.