Massentests-Salzburg: 70 Apotheker legen Hand an

Ich bin neugierig, was uns erwartet“, sagt Michael Winger (51) gespannt. Der Inhaber der Salzach-Apotheke in Salzburg-Herrnau ist landesweit einer von 70 Apothekern, die sich zur Unterstützung der Massentests gemeldet haben. Als Vorbereitung auf seinen heutigen Einsatz im Messezentrum nahm der 51-Jährige selbst Abstriche bei seinen Mitarbeitern. Die Freiwilligen aus den Apotheken führen die Tests am Wochenende selbst durch. „Das ist Neuland für mich. Die Antigen-Schnell-Tests funktionieren jedoch ähnlich wie ein Schwangerschafts-Test“, gibt er sich optimistisch. Mit Erlaubnis vom Gesundheitsministerium dürfen die Arznei-Experten im Rahmen der Aktion Proben abnehmen. Winger hofft auf viele Teilnehmer. „Je mehr kommen, desto mehr können rausgefiltert werden.“