Hier „schauen“ sich Gladbach-Profis zum Aufstieg

Der deutsche Bundesligist mit Stefan Lainer in der Startformation (Valentino Lazaro und Hannes Wolf wurden eingewechselt) hätte am letzten Spieltag der Gruppe B ein Remis bei Real benötigt, um fix ins Achtelfinale einzuziehen. Doch die Madrilenen waren in allen Belangen überlegen und hätten gut und gerne höher als 2:0 gewinnen können.