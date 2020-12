LIVE ab 18.55 Uhr: Ajax Amsterdam gegen Atalanta

Es war in der Saison 2018/19: Damals fehlten Ajax nur wenige Sekunden, um ins Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool einzuziehen. Heute trifft man in der Gruppenphase auf Atalanta und braucht einen Sieg, um aufzusteigen. Die Italiener nahmen in der vergangenen Saison zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte an der Königsklasse teil und erreichte nach einem holprigen Start mit drei Niederlagen zum Auftakt noch das Achtelfinale. Auch diese Saison?