„Welt brach zusammen, als Pornobelege auftauchten“

Zwei bis drei Stunden pro Tag

Zwar habe er in jener Zeit auch zu viel Alkohol getrunken, die Schuld an seinem Abstieg gibt er aber seinem exzessiven Pornokonsum. An guten Tagen habe er zwei bis drei Stunden Pornos angesehen, andere Male habe er ganze Nachmittage an Pornografie verschwendet, wenn seine Frau und der Sohn gerade nicht in der Stadt waren. Der Texaner ließ sich zeitweise sogar krankschreiben, um sich den ganzen Tag Pornos ansehen zu können.