Kultjacken-Hersteller Moncler kauft Stone Island

In Italiens Modebranche kommt es zu einer großen Fusion. Der an der Mailänder Börse notierte Daunenjackenhersteller Moncler, der mit eigenen Monomarken-Shops auch in Österreich präsent ist, kauft die Modegruppe Sportswear Company, Eigentümerin der prestigereichen Modemarke Stone Island. Der Deal hat ein Volumen von 1,15 Mrd. Euro, teilte Moncler in einer Presseaussendung am Montag mit.