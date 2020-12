Speed-„Pauli“ gibt heute seine Premiere

Während Vorarlbergs Ski-Herren in Riesentorlauf und Slalom regelmäßig um Welt- und Europacup-Punkte fahren, schaut das in den Speeddisziplinen anders aus. Der letzte VSV-Athlet, der im Europacup auf den „langen Latten“ an den Start ging, war der - inzwischen zum Skicrosser „mutierte“ - Fredi Berthold. Beim EC-Finale in Andorra fuhr der Gargellner am 18. März 2018 auf Rang sieben. Heute, 995 Tage später, feiert das Ländle dank dem Vandanser Paul Vonier eine Rückkehr im Wettrennen der schnellen Herren.