Teil-Lockdown vorbei: Keine „roten Zonen“ mehr

Lockerungen in vielen weiteren Regionen

In vielen Teilen des Landes besserte sich die Situation allmählich, daher wurden am Sonntag in mehreren Regionen die strikten Beschränkungen gelockert. Unter anderem in der Toskana, in Kampanien und dem Aostatal dürfen die Menschen wieder innerhalb ihrer Provinz reisen, diese aber weiterhin nicht verlassen. Der Einzelhandel ist wieder geöffnet, nur Restaurants und Bars müssen geschlossen bleiben.