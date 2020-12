Nötsch im Gailtal: Tracht, Polenta und Kunst

Zu den zweifelsfrei idyllischsten Plätzchen in Kärnten zählt die knapp 2000 Seelen zählende Gemeinde Nötsch im Gailtal. Während sich Ortsteile in den vergangenen Jahrzehnten kaum oder gar nicht verändert haben, ist die Bautätigkeit in Förk geradezu explodiert. Freilich, es ist pure Lebensqualität für jene, die hier ein Häuschen ihr Eigen nennen dürfen.

Ganz anders ist Saak, hier scheint die Zeit seit den Sechzigerjahren stillzustehen.