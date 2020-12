Steirische Hauskirchen haben immer geöffnet

Am heutigen zweiten Adventsonntag wird in vielen steirischen Familien gesungen, gebetet, in der Bibel gelesen. Gottesdienst zuhause, weil die Kirchentüren verschlossen sind. Diese schöne Tradition pflegt etwa die Familie Sadrawetz aus Graz, die mit ihren vier Kindern wunderschönes Advent-Brauchtum pflegt (siehe Fotos rechts).