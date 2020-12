Test-Tipps eingeholt

So überraschend die Ankündigung der Massentestungen kam, so professionell möchte sich das Land darauf vorbereiten. Dabei darf auch der internationale Austausch nicht fehlen. Erfahrungen aus erster Hand holte sich der für die Spitäler zuständige Landesvize Stephan Pernkopf von seinem Amtskollegen Arnold Schuler aus Südtirol, wo die Massentestungen bereits Ende November stattfanden. „Die Gemeinden, das Freiwilligenwesen und die Behörden haben an einem Strang gezogen“, verrät Schuler das Erfolgsrezept. „Auch wir können auf unsere Freiwilligen und Gemeinden zählen. Wir werden diese Aufgabe meistern“, ist Pernkopf sicher.