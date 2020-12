440.000 Masken mit Mängeln: „Nicht erfreulich“

Die betroffenen Masken waren teilweise bereits in den 117 Pflege-Einrichtungen in Salzburg im Einsatz. Unter anderem auch im von einem großen Cluster gebeutelten Seniorenheim in Bischofshofen. Vom Bund veräppelt fühlt sich Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) deswegen nicht. Die Nachricht sei aber „nicht erfreulich“, heißt es aus seinem Büro. Die betroffenen Masken sollen nun gesammelt werden.